Россия и Белоруссия готовят совместную группировку войск из-за обострения обстановки на Украине. Белоруссия является полноценным участников специальной военной операции (СВО), считает президент Эстонии Гитанас Науседа.
Он отметил, что часть мобилизованных военных союзного государства направляют для боевых действий в зону СВО.
"Это очевидные доказательства, что Белоруссия в полном объёме участвует в этой в…*, — цитирует слова эстонского лидера издание Delfi.
Науседа считает, что Европе следует ввести девятый пакет санкций против Москвы и Минска, чтобы лишить Россию и Белоруссию возможности продолжать СВО.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине
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