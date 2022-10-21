Науседа заявил, что Белоруссия участвует в СВО на Украине в полном объёме

Россия и Белоруссия готовят совместную группировку войск из-за обострения обстановки на Украине. Белоруссия является полноценным участников специальной военной операции (СВО), считает президент Эстонии Гитанас Науседа.

Он отметил, что часть мобилизованных военных союзного государства направляют для боевых действий в зону СВО.

"Это очевидные доказательства, что Белоруссия в полном объёме участвует в этой в…*, — цитирует слова эстонского лидера издание Delfi.

Науседа считает, что Европе следует ввести девятый пакет санкций против Москвы и Минска, чтобы лишить Россию и Белоруссию возможности продолжать СВО.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине