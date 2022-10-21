Кадыров: бойцы "Ахмата" взяли оборонительные укрепления ВСУ в Донбассе

Бойцы батальона "Запад-Ахмат" заняли новые рубежи на территории Донбасса. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Военнослужащим удалось захватить оборонительные сооружения, а также получить трофейное оружие противника. Более того, три боевика ВСУ взяты в плен.

"Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.