Бойцы батальона "Запад-Ахмат" заняли новые рубежи на территории Донбасса. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Военнослужащим удалось захватить оборонительные сооружения, а также получить трофейное оружие противника. Более того, три боевика ВСУ взяты в плен.
"Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
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