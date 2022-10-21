Сообщается о накалённой обстановке в Луганской Народной Республике. В районе Сватово боевики украинской армии в составе нескольких бронегрупп предприняли попытку прорвать линию обороны ВС России.
Силами разведки был обнаружен противник. Массированным огнём ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Отважных" ВС России была уничтожена большая часть наступающих. Информацию подтверждает корреспондент Евгений Поддубный.
Военкоры "Русской весны" показывают эффектное видео с места событий.
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Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.