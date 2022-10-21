Попытку ВС Украины прорваться к Сватово ВС России встретили массированным огнём

Сообщается о накалённой обстановке в Луганской Народной Республике. В районе Сватово боевики украинской армии в составе нескольких бронегрупп предприняли попытку прорвать линию обороны ВС России.

Работа "Градов" по ВСУ

Силами разведки был обнаружен противник. Массированным огнём ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Отважных" ВС России была уничтожена большая часть наступающих. Информацию подтверждает корреспондент Евгений Поддубный.

Военкоры "Русской весны" показывают эффектное видео с места событий.