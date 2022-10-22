Российские специалисты разрабатывают реактивную систему залпового огня для вооружения подразделений в Арктике. Согласно сообщению источника, РСЗО создают на базе двухзвенного тягача ДТ-30.
"Фактически это будет "Град" или "Торнадо-Г" на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера", — рассказал собеседник РИА Новости.
РСЗО позволяет вести плотный огонь по противнику на большой площади, к примеру, во время высадки групп на прибрежной линии.
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