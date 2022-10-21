Польша и Литва перебрасывают военных и боевую технику к границам Белоруссии

Стало известно, что к Белоруссии идёт переброска армии Польши и Литвы. Под прикрытием учений НАТО страны концентрируют военную технику и личный состав на границе республики. Об этом сообщили военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На военнослужащих имеются красные тактические опознавательные знаки. Издание опубликовало фото солдат.

Ранее командир батальона "Русский Легион" Сергей Фомченков рассказал о возможных планах Вооружённых сил Украины по наступлению на Сватовское направление. Анализ фотоснимков в соцсетях показал, что противник перебрасывает резервы из Херсона.