Подведены первые итоги субботних ракетных ударов по энергообъектам Украины

Сегодня, 22 октября, ВС РФ продолжили атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Киев заявил, что удары отбиты, однако Укрэнерго сообщает, что ситуация серьёзная: несколько важных электростанций поражены, вводятся ограничения на подачу электроэнергии, пишет "МК".

Судя по видео в социальных сетях, над украинскими городами были зафиксированы крылатые ракеты большой дальности Х-101, передаёт источник. Подтверждающей информации от официальных источников нет.

"Сегодня нанесены удары по объектам в Ровно (начался мощный пожар, пропал свет), Луцке (в некоторых районах города пропало электричество), Киеве, Николаеве, Одессе (остановлен муниципальный электротранспорт), Хмельницком (остался без света, горожан призвали сделать запас воды), Кропивницком (прежнее название Кировоград)", — сообщает "МК".

В Ковеле (Волынская область) отсутствует электроэнергия и связь, в Днепропетровске поражено оборонное предприятие.

Несмотря на заявления Киева, на лицо факт провала работы систем ПВО ВСУ. В общем и целом активность противника на линии боевого соприкосновения снижается, так же, как и моральный дух бойцов украинской армии, заключил автор статьи.