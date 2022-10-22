Трофейная САУ 2S3 "Акация" 100-й бригады НМ ДНР наносит удары по бывшим хозяевам

Официальный канал пресс-службы Народной милиции ДНР сообщает о работе бойцов 100-й бригады по опорникам ВСУ. Военнослужащий НМ ДНР с позывным "Кракен" руководит самоходным дивизионом, в состав которой вошла и трофейная гаубица 2S3 "Акация". Военный корреспондент Олег Никитин отмечает преимущества САУ: калибр 152 мм, высокое могущество снарядов и отличная манёвренность.

"Акация" с боевой позиции нанесла удары по опорному пункту противника в населённом пункте Невельское. Огонь корректировался с помощью беспилотника. ВСУ понесли потери в виде живой силы, позиции были разрушены.

Таким образом, бывшие хозяева получили ответку из своего же оружия.