ВСУ сконцентрировали силы вблизи линии обороны для нанесения удара по позициям ВС РФ севернее Кременной. В ближайшее время возможно выдвижение нескольких групп противника с целью выхода на трассу Кременная — Сватово, сообщает "Русская весна" со ссылкой на информацию комбата "Русского легиона" Сергея Фомченкова (позывной Фомич).
На русле реки Жеребец ситуация стабильна. ВСУ пытаются забросить диверсионные группы в районе населённого пункта Терны. "Отважные" уничтожили на этом участке четыре ДРГ по 6 — 8 человек в каждой.
Попытки штурма со стороны Заречного остановлены артиллерией ВС РФ.
Несколько раз в течение недели пресечены попытки врага прорваться к дороге Сватово — Кременная в районе Макеевки. Также нашим войскам при помощи массированного огня удалось сорвать попытку ВСУ форсировать реку в районе населённых пунктов Нововодяное в ЛНР и Торское в ДНР.
Известно о переброске украинской армией на данный участок фронта новых сил для попытки развить более мощное наступление.
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