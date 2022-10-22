Продолжается нанесение ударов по военным и энергетическим объектам Украины в рамках специальной военной операции. ВС РФ применяют высокоточные ракеты и дроны-камикадзе.
Накануне стало известно о вылете группы беспилотников "Герань-2" в сторону Украины. В ночь на 23 октября дроны-камикадзе достигли целей: в разных областях страны включились сирены воздушной тревоги. По данным военных корреспондентов "Русской весны", взрывы раздались в Запорожье, Днепропетровской и Полтавской областях.
Примечательно, что Киев не применяет поставленные стране западные системы противовоздушной обороны против БПЛА, предпочитая отправлять их на передовую. Таким наблюдением поделилась журналистка Татьяна Монтян.
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