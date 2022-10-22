Ночью в Запорожье, Днепропетровской и Полтавской областях прогремели взрывы

Продолжается нанесение ударов по военным и энергетическим объектам Украины в рамках специальной военной операции. ВС РФ применяют высокоточные ракеты и дроны-камикадзе.

Накануне стало известно о вылете группы беспилотников "Герань-2" в сторону Украины. В ночь на 23 октября дроны-камикадзе достигли целей: в разных областях страны включились сирены воздушной тревоги. По данным военных корреспондентов "Русской весны", взрывы раздались в Запорожье, Днепропетровской и Полтавской областях.

Примечательно, что Киев не применяет поставленные стране западные системы противовоздушной обороны против БПЛА, предпочитая отправлять их на передовую. Таким наблюдением поделилась журналистка Татьяна Монтян.