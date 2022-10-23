Войска ВС РФ и ВСУ ведут бой под Опытным, грохот орудий слышит весь Донецк

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные действия в Донбассе. Сообщается о боях на подходах к посёлку Опытное. Артиллерия российской армии готовит населённый пункт к штурму с помощью артиллерии, сообщают военкоры "Русской Весны".

Во всём Донецке слышна работа союзных сил. Тем временем ВСУ обстреливают жилые застройки Кировского, Куйбышевского и Киевского районов Донецка. В зоне риска находятся Червоногвардейский район Макеевки. Военкоры предполагают, что таким образом противник хочет отвлечь внимание нашей артиллерии.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщает, что плотный вражеский огонь охватил Октябрьский Рудник, Северный, Застанционный, Админпоселок Куйбышевского района.