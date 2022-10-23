Руденко сообщил, что артиллеристы НМ ДНР уничтожают ВСУ под Авдеевкой

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции в Донбассе.

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко в своём Telegram-канале сообщает о работе военных по опорникам ВСУ. Артиллеристы 100-й бригады НМ ДНР поражают противника в районе Авдеевки.

В арсенале бойцов имеются реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", которые позволяют уничтожать врага, при этом поддерживая продвижение взводов.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что артиллерия Вооружённых сил Украины нанесла три удара по гостинице в Энергодаре.