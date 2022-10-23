Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции в Донбассе.
Репортёр ВГТРК Андрей Руденко в своём Telegram-канале сообщает о работе военных по опорникам ВСУ. Артиллеристы 100-й бригады НМ ДНР поражают противника в районе Авдеевки.
В арсенале бойцов имеются реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", которые позволяют уничтожать врага, при этом поддерживая продвижение взводов.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что артиллерия Вооружённых сил Украины нанесла три удара по гостинице в Энергодаре.
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Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.