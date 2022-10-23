Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать объекты критической важности.
При обстреле электроподстанции "Старобельская 110-35/10" в Запорожском ЛНР противник применил реактивные системы залпового огня М-142 HIMARS и выпустил осколочно-фугасные ракеты М-31.
Репортёр ВГТРК Андрей Руденко разместил видеоролик с места происшествия.
В результате пострадали оборудование сооружения и прилегающая территория.
"Был повреждён силовой трансформатор на десять киловольт. В данный моменты обесточены Старобельский район, Белокуракинский район, направление Рубежного, Лисичанска и Сватово", — доложил сотрудник подстанции.
Он полагает, что трансформатор не подлежит восстановлению. Возможно, часть другого оборудования можно снова привести в годность после испытаний, чтобы обеспечить жителей теплом и светом.
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