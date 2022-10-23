Из-за удара ВСУ по электроподстанции в Запорожском часть ЛНР осталась без света

Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать объекты критической важности.

При обстреле электроподстанции "Старобельская 110-35/10" в Запорожском ЛНР противник применил реактивные системы залпового огня М-142 HIMARS и выпустил осколочно-фугасные ракеты М-31.

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко разместил видеоролик с места происшествия.

В результате пострадали оборудование сооружения и прилегающая территория.

"Был повреждён силовой трансформатор на десять киловольт. В данный моменты обесточены Старобельский район, Белокуракинский район, направление Рубежного, Лисичанска и Сватово", — доложил сотрудник подстанции.

Он полагает, что трансформатор не подлежит восстановлению. Возможно, часть другого оборудования можно снова привести в годность после испытаний, чтобы обеспечить жителей теплом и светом.