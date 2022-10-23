В МИД Украины заявили, что Киев не собирается применять "грязную бомбу"

В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что ВСУ не собираются применять "грязную бомбу".

Как отметил глава ведомства Дмитрий Кулеба, у них якобы нет такого оружия.

Ранее РИА Новости сообщало о планах Киева устроить провокацию с подрывом "грязной бомбы" и обвинить в этом Кремль.

Появилась информация, что несколько человек из окружения президента Владимира Зеленского ведут негласные контакты с Лондоном по вопросу возможной передачи киевскому режима компонентов ядерного оружия.

Цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового поражения на Украине и этим запустить очередную антироссийскую кампанию. После этого Россия якобы потеряет поддержку многих партнёров.

Сегодня Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, обсуждена ситуация на Украине, сообщило Министерство обороны РФ.