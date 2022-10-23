В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что ВСУ не собираются применять "грязную бомбу".
Как отметил глава ведомства Дмитрий Кулеба, у них якобы нет такого оружия.
Ранее РИА Новости сообщало о планах Киева устроить провокацию с подрывом "грязной бомбы" и обвинить в этом Кремль.
Появилась информация, что несколько человек из окружения президента Владимира Зеленского ведут негласные контакты с Лондоном по вопросу возможной передачи киевскому режима компонентов ядерного оружия.
Цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового поражения на Украине и этим запустить очередную антироссийскую кампанию. После этого Россия якобы потеряет поддержку многих партнёров.
Сегодня Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, обсуждена ситуация на Украине, сообщило Министерство обороны РФ.
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Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.