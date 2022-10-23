Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщило РИА Новости.
Цель провокации — обвинить РФ в том, что она применила оружие массового поражения в зоне СВО и затем запустить мощную антироссийскую кампанию.
Киев уже приступил к реализации данного плана, сообщает издание. На Восточном горно-обогатительном комбинате в Днепропетровской области, а также Киевском Институте ядерных исследований изготавливают ту самую "грязную бомбу". Работа близится к концу.
По поручению президента Зеленского его сотрудники также осуществляют негласные контакты с Лондоном по вопросу возможной передачи Киеву компонентов ядерного оружия.
В случае успешной реализации провокации, большинство стран жёстко отреагируют на "ядерный инцидент". В результате Кремль потеряет поддержку многих партнёров, а Запад опять попытается поднять вопрос о лишении РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН.
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