Расследователи OSINT назвали реальные безвозвратные потери ВСУ — более 400 тысяч

Расследователи OSINT (open sourсe intelligence) — разведдисциплины и комплекса мероприятий, инструментов и методов для получения и анализа информации из открытых источников назвали настоящие безвозвратные потери украинской армии.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Андрея Руденко.

Он отметил, что по итогам OSINT, безвозвратные потери националистов киевского режима на 20 октября текущего года составили 402 тысячи человек, из них убито — 387 тысяч.

Потери среди наёмников и добровольцев из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии составили уже 54 тысячи, из них убито более 31 тысячи человек.

Эти данные в OSINT рассчитали при помощи выписок из моргов, сводок похоронных агентств, а также результатов анализа радио-, сотового- и спутникового обмена ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинскому правительству массово идут запросы о пропавших в СВО бойцах армии Незалежной от их родственников.