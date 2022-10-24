Российская армия наступает в Донбассе и ведёт огонь по всей линии фронта. Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации по состоянию на утро 24 октября.
ВС РФ наступают в районах Землянки и Чугуновки Харьковской области, а также Соледара, Артёмовска, Андреевки, Клещеевки, Новомихайловки, Марьинки, Невельского,
Первомайского и Авдеевки Донецкой области.
За прошедшие сутки войска России нанесли два ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
ВС РФ поразили объекты критической важности в Артёмовске, Запорожье, Николаеве и Новотаврическом.
Ранее сообщалось об успехах батальона "Спарта" НМ ДНР у Авдеевки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.