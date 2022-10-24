Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ совершили 65 обстрелов из РСЗО

Российская армия наступает в Донбассе и ведёт огонь по всей линии фронта. Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации по состоянию на утро 24 октября.

ВС РФ наступают в районах Землянки и Чугуновки Харьковской области, а также Соледара, Артёмовска, Андреевки, Клещеевки, Новомихайловки, Марьинки, Невельского,

Первомайского и Авдеевки Донецкой области.

За прошедшие сутки войска России нанесли два ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

ВС РФ поразили объекты критической важности в Артёмовске, Запорожье, Николаеве и Новотаврическом.

Ранее сообщалось об успехах батальона "Спарта" НМ ДНР у Авдеевки.