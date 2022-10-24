США сейчас заставляют Киев сильно нервничать.
Об этом сообщил экономист и политолог Михаил Хазин.
По его словам, предстоящие выборы в американский Конгресс, где к власти может прийти Республиканская партия, станут роковыми для украинского режима. И уже после 8 ноября надо ожидать новой американской политической реальности.
Последние заявления и действия республиканцев заставляют Киев очень сильно нервничать, отметил Хазин. Лидер партии в Палате представителей Кевин Маккарти уже сказал, что готовится рассмотреть вопрос о сокращении всей помощи Украине, поскольку они хотят уделять больше внимания внутренним проблемам страны.
"Целая куча народа, которая сегодня проживает в городе Киеве, становится никому не нужной. В Киеве уже истерика, связанная со словами американских персонажей", — в прямом эфире на YouTube-канале "Клуб "Улица Правды" рассказал эксперт.
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Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.