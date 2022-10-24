Кива: команда Зеленского будет зарабатывать на темноте и ракетных ударах РФ

Команда президента Владимира Зеленского нашла способ заработать на российских ракетных ударах и темноте.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале бывший нардеп Верховной Рады Украины Илья Кива.

В связи с повреждениями энергетической системы и возможностью оправдания перед собственными гражданами в отсутствие света, предприимчевое правительство Украины нашло возможность — часть электричества продать Европейскому Союзу, а города Незалежной и далее держать в холоде и темноте, отметил бывший депутат.

"Население давно перестало оплачивать счета, да и гривна давно превратилась в бумагу, которую невозможно конвертировать в валюту. Поэтому украинское ворованное электричество (продаётся) в Европу по выгодной цене — за доллары, на офшорные счета Зеленского. Не удивлюсь, если они и детей давно уже продают. На органы, в Европу за доллары", — подытожил Кива.