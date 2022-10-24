Ходарёнок: положение ВСУ аховое, заткнуть брешь новыми мобилизованными не выйдет

Теперь на службу в ВСУ могут призвать мужчин до 60 лет. Главный военком Киева Юрий Максимов заявил, что украинская армия нуждается в доукомплектовании, поэтому мобилизация в стране продолжится. Однако эта мера не поможет Украине в СВО, уверен военный эксперт, полковник Михаил Ходарёнок.

"Киев хочет набрать ещё. Не знаю, сколько удастся набрать, но положение у ВСУ аховое: пробиться в Херсон не получается, в Донбассе тоже очень большие проблемы. Заткнуть эту брешь очередной отправкой сотни тысяч мобилизованных невозможно — у России на всех фронтах подходят подкрепления, и все необходимые уроки прошлых месяцев выучены и усвоены", — сообщает эксперт.

С его слов, по данным аналитиков из Европы, потери Украины на 20 октября нынешнего года оцениваются в 402 тысячи человек, ещё порядка 200 тысяч числятся пропавшими без вести.

Кроме того, Ходарёнок задаётся вопросом, откуда Киев возьмёт ресурсы на содержание новых мобилизованных, ведь потребности сильно вырастут.