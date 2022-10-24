На Краснолиманском направлении ВСУ несут потери. Из репортажа военных корреспондентов "Русской весны": расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) специального подразделения ВС РФ "Отважные" перемалывают позиции противника.
122-мм снаряды бьют по укрепрайонам боевиков украинской армии, тем самым останавливая контрнаступление противника.
Также известно, что подразделения ВСУ на Лиманском направлении пытались вклиниться в оборону ВС РФ. Однако артиллерией и авиацией российской армии противник был отброшен на исходный рубеж. 20 боевиков ликвидировано.
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