На Украине завершает создание "грязной бомбы", заявили в Минобороны РФ

Украина завершает создание "грязной бомбы", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии", — сказал Кириллов.

По его словам, на Украине есть производственная база, необходимая для создания ядерного оружия.

В понедельник, 24 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет в Организации Объединённых Наций вопрос о разработке Украиной "грязной бомбы".