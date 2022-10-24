Украина завершает создание "грязной бомбы", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии", — сказал Кириллов.
По его словам, на Украине есть производственная база, необходимая для создания ядерного оружия.
В понедельник, 24 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет в Организации Объединённых Наций вопрос о разработке Украиной "грязной бомбы".
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