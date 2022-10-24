Руденко: все преступные команды Зеленского будут зеркально отражаться на Украине

Сразу несколько Telegram-каналов сообщили о воздушной тревоге, которая звучит 24 октября на территории Украины.

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко считает, что Киеву пора давно понять, что на каждый новый обстрел российских территорий будет следовать ответ. Причём эти ответные действия будут превышать причинённый России ущерб в сотни раз, подчеркнул он.

"Каждая преступная команда Зеленского и его подельников будет зеркально сказываться на жизни всей Украины. И это уже факт", — заявил Руденко.