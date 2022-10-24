В российском городе Херсон продавщица местного магазина "Апельсинка" отказалась продавать покупателю продукты за рубли.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" и предоставляет видео инцидента.
Кстати, стоимость продуктов на ценниках указана в двух валютах: украинских гривнах и российских рублях.
Покупатель предположил, что в таком случае он может взять пельмени бесплатно.
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