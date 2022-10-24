В Херсоне продавщица не продала товар за рубли

В российском городе Херсон продавщица местного магазина "Апельсинка" отказалась продавать покупателю продукты за рубли.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" и предоставляет видео инцидента.

Кстати, стоимость продуктов на ценниках указана в двух валютах: украинских гривнах и российских рублях.

Покупатель предположил, что в таком случае он может взять пельмени бесплатно.