Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что "некоторые из собеседников" предложили обсудить имеющиеся у Москвы сведения о подготовке киевским режимом "грязной бомбы".
И предложено это на "на профессиональном, военном уровне", подчеркнул глава МИД России.
"Это подход, который мы поддержали", — отметил Лавров.
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