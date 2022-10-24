Лавров: "некоторые" предложили обсудить подготовку Киевом "грязной бомбы"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что "некоторые из собеседников" предложили обсудить имеющиеся у Москвы сведения о подготовке киевским режимом "грязной бомбы".

И предложено это на "на профессиональном, военном уровне", подчеркнул глава МИД России.

"Это подход, который мы поддержали", — отметил Лавров.