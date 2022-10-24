Глава производителя авиационных двигателей "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев арестован на Украине по обвинению в коллаборационизме.
Об этом сообщила СБУ.
Напомним, директора украинского "Мотор Сич" подозревали в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
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