Глава производителя авиационных двигателей "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев арестован на Украине по обвинению в коллаборационизме.

Об этом сообщила СБУ.

Напомним, директора украинского "Мотор Сич" подозревали в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.