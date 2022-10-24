Эксперт Шурыгин заявил, что Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс

В скором времени российская сторона выставит против украинской армии высококачественных бойцов, тогда Киеву будет нечего противопоставить. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он подчеркнул, что на данный момент на Украине уже мобилизован приблизительно миллион человек, из которых не более 700 тысяч находятся в строю. Остальные относятся к полувоенным структурам, отметил эксперт. Также многие мужчины покинули страну после начала спецоперации. Таким образом, из общего мобилизационного потенциала Незалежной в два миллиона человек Киев сможет призвать максимум 200 тысяч, считает Шурыгин.

"Все ресурсы либо уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Наращивать натиск из того, что есть, уже нечем. Вот почему срочно понадобилось мобилизовать ещё народ", — пояснил аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Основная причина, которая разрушит киевский режим, заключается в военном поражении ВСУ. По мнению Шурыгина, боевые действия на Украине закончатся, когда Киев начнёт терять свои территории.

"И, кстати, тогда огромное количество людей, которые разбежались, начнут возвращаться в страну", — подытожил эксперт.