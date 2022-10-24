Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Врач Абакумов: чтобы замедлить старение кожи, нужно изменить образ жизни
В Сети показали ночную работу русских снайперов в зоне СВО
Оппозиция в Молдавии создала отдельный силовой блок и альтернативную власть
Шукшина обвинила Красовского в продажности: "Проплаченная провокация"
ВСУ пошли в атаку позиций батальона "Спарта" у Авдеевки под Донецком
Карасёв заявил, что при открытии второго фронта в Белоруссии Украина проиграет
Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"
Зеленский призвал Израиль определиться: он с Россией или с Украиной
Глава "Мотор Сич" Богуслаев арестован по обвинению в коллаборационизме

Эксперт Шурыгин заявил, что Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс

Силовые структуры

В скором времени российская сторона выставит против украинской армии высококачественных бойцов, тогда Киеву будет нечего противопоставить. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Эксперт Шурыгин заявил, что Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс

Он подчеркнул, что на данный момент на Украине уже мобилизован приблизительно миллион человек, из которых не более 700 тысяч находятся в строю. Остальные относятся к полувоенным структурам, отметил эксперт. Также многие мужчины покинули страну после начала спецоперации. Таким образом, из общего мобилизационного потенциала Незалежной в два миллиона человек Киев сможет призвать максимум 200 тысяч, считает Шурыгин.

"Все ресурсы либо уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Наращивать натиск из того, что есть, уже нечем. Вот почему срочно понадобилось мобилизовать ещё народ", — пояснил аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Основная причина, которая разрушит киевский режим, заключается в военном поражении ВСУ. По мнению Шурыгина, боевые действия на Украине закончатся, когда Киев начнёт терять свои территории.

"И, кстати, тогда огромное количество людей, которые разбежались, начнут возвращаться в страну", — подытожил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Общество
Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.

Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях
IP: у Кремля есть достоверные сведения, что США потребовали от Зеленского
Мир. Новости мира
IP: у Кремля есть достоверные сведения, что США потребовали от Зеленского
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Мир. Новости мира
Поляки о землях Украины: "Европейские гиены уже начали делиться падалью"
Любовь Степушова Не плюй в колодец: Зеленскому в Израиле указали на его место антисемита Любовь Степушова Сергей Лебедев Гражданское население планеты вооружается всем, чем можно Сергей Лебедев Людмила Черткова American Thinker: демократы втянули нас в опасную игру на Украине Людмила Черткова
Силовые структуры
Военные ВС РФ взяли в плен танкистов ВСУ на Херсонском направлении
Силовые структуры
ВСУ снимают американские гаубицы M777 с Купянского направления из-за дефектов
ВО: Белоруссия снимает танки Т-72А с хранения и отправляет их в Россию
Силовые структуры
ВО: Белоруссия снимает танки Т-72А с хранения и отправляет их в Россию
Последние материалы
В Сети показали ночную работу русских снайперов в зоне СВО
Оппозиция в Молдавии создала отдельный силовой блок и альтернативную власть
Шукшина обвинила Красовского в продажности: "Проплаченная провокация"
Эксперт Шурыгин заявил, что Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс
ВСУ пошли в атаку позиций батальона "Спарта" у Авдеевки под Донецком
Не плюй в колодец: Зеленскому в Израиле указали на его место антисемита
Карасёв заявил, что при открытии второго фронта в Белоруссии Украина проиграет
С 2025 года в армии РФ появится уникальная броня "Сотник"
Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"
Зеленский призвал Израиль определиться: он с Россией или с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников