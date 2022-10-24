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На танкистов ВСУ выскочила колонна техники ВС РФ на Криворожском направлении

Силовые структуры

На Криворожском направлении произошла встреча танка ВСУ с российской техникой. Съёмку вёл украинский солдат с башни. В кадр чаще всего попадал командир, который открывал стрельбу из пулемёта.

Танк следовал по просёлочной дороге, когда на него резко выскочили два грузовых автомобиля Урал-43206 и один бронетранспортёр.

Один удар попал в пулемётный короб танка, второй — в крышку приёмника, после чего командир скрылся в люке.

"Украинский пулемётчик проспал вспышку", — отметили в Telegram-канале GREY ZONE.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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