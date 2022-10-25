Рогов: крупные предприятия Запорожья превращены в опорные пункты ВСУ

Большая часть крупных предприятий и заводов на территории Запорожской области, временно подконтрольной Киеву, превратили в укреппункты ВСУ, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Как пояснил Рогов, речь идёт о заводах стратегической важности: "Запорожсталь" и "Запорожкокс"

"Практически все крупные предприятия превращены в опорные пункты боевиков ВСУ, — пояснил Рогов ТАСС. — Это и масса других предприятий поменьше, а также десятки школ, больниц".

Кроме того, боевики заняли цех алюминиевого комбината. Как пояснил Рогов, гражданским в регионе почти недоступна медпомощь из-за того, что инфраструктуру "переоборудуют" исключительно для нужд ВСУ.