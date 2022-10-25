Освобождённый из плена военный ДНР: СБУ спрашивают "чей Крым"

На допросах СБУ используют специально составленную анкету-опросник, рассказал освобождённый из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.

По его словам, также спрашивают о родственниках и взглядах на "русский мир".

"Про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, как вы относитесь к русскому миру, естественно. Вот эти вопросы — чей Крым и такого плана", — пояснил боец РИА Новости.