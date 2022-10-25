Украинские боевики вновь пытались организовать контратаку в направлении населённых пунктов Першотравневое, Орлянка, Берестовое, Макеевка Луганской области и Белогоровка.
Все атаки были успешно отражены, сообщают российский военкоры.
На Херсонском направлении союзникам удалось уничтожить колонну противника, которая стремилась прорваться к посёлку Пятихатки. Уточняется, что националисты использовали гражданские грузовые автомобили.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.