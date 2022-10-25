Российские войска отразили атаки ВСУ на Старобельском и Лиманском направлениях

Украинские боевики вновь пытались организовать контратаку в направлении населённых пунктов Першотравневое, Орлянка, Берестовое, Макеевка Луганской области и Белогоровка.

Все атаки были успешно отражены, сообщают российский военкоры.

На Херсонском направлении союзникам удалось уничтожить колонну противника, которая стремилась прорваться к посёлку Пятихатки. Уточняется, что националисты использовали гражданские грузовые автомобили.