Российский артиллерист: на Украине мы ежедневно расходуем 100 мин с орудия

В ходе проведения специальной военной операции ВС РФ интенсивно применяют миномёты, чтобы подавить огневые позиции украинских боевиков и поддержать собственную пехоту.

"Средний расход — минимум 100 мин с одного орудия. Так что работаем плотно, работаем постоянно", — рассказал офицер-артиллерист изданию РИА Новости.

По его словам, националисты регулярно "прощупывают" оборону российских позиций, потому выявлять и подавлять цели приходится круглосуточно.