В ходе проведения специальной военной операции ВС РФ интенсивно применяют миномёты, чтобы подавить огневые позиции украинских боевиков и поддержать собственную пехоту.
"Средний расход — минимум 100 мин с одного орудия. Так что работаем плотно, работаем постоянно", — рассказал офицер-артиллерист изданию РИА Новости.
По его словам, националисты регулярно "прощупывают" оборону российских позиций, потому выявлять и подавлять цели приходится круглосуточно.
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