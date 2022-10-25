Анпилогов: Киев может взорвать "грязной бомбой" дамбу Каховской ГЭС

Украина может подорвать "грязной бомбой" дамбу Каховской ГЭС. Такое мнение высказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он считает, что сделать это планируется с помощью подводных дронов, недавно переданных Киеву Британией, якобы для очистки заминированных российской стороной акваторий.

Однако хорошо известно, что ничего Россия не минировала, заметил аналитик. Поэтому дроны были переданы именно для провокации с "грязной бомбой", добавил собеседник издания.

Эксперт объяснил, что дроны могут действовать на глубине до 100 метров, а никаких систем обнаружения в Днепре нет.