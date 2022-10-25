Подозреваемого в сотрудничестве с россиянами президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которого заключили под арест на два месяца, могут обменять на украинских военнопленных, как это было в случае с бывшим депутатом Рады Виктором Медведчуком.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.