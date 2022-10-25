Подоляк: президента "Мотор Сич" Богуслаева могут обменять на пленных ВСУ

Подозреваемого в сотрудничестве с россиянами президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которого заключили под арест на два месяца, могут обменять на украинских военнопленных, как это было в случае с бывшим депутатом Рады Виктором Медведчуком.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.