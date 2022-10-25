Корреспонденты "Военного обозрения" обратили внимание на меняющуюся в зависимости от действий ВС РФ риторику западных СМИ.
Когда Россия начала наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, западная пресса в один голос заговорила об ударах РФ, которая "не жалеет никого". Звучали призывы усилить военную помощь Украине.
Теперь риторика изменилась: норвежские, датские, британские СМИ на фоне отсутствия информации о нанесении новых ракетных ударов по военным целям на Украине утверждают, что РФ истратила все свои ракеты.
"У русских заканчиваются ракеты, поэтому им приходится их экономить", — цитирует "ВО" данные иностранной прессы.
Датские и шведские СМИ заявляют, что "вот уже третий день подряд российские войска не наносят ракетные удары по Украине".
Обозреватели "ВО" указывают на "логику" подобных публикаций, которая сводится к простым умозаключениям: если удары наносятся — значит ракеты есть, если ударов нет — то, значит, и ракет нет.
"Судя по всему, рассчитано на обывателя, который готов принять любое заявление на веру даже без попытки что-либо проанализировать", — резюмирует источник.
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