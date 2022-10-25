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Моравецкий: Польша потратила на передачу оружия Киеву около процента ВВП страны

Силовые структуры

Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий в ходе конференции по украинскому кризису в Берлине сообщил, что Варшава отдала около 1% ВВП государства на военную поддержку Киева.

При этом, по данным премьера, оборонный бюджет Польши в 2022 году составил 2,4% ВВП.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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