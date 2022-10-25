Полковник Макгрегор: действия США доказывают, что ВСУ в критическом состоянии

Американский полковник Дуглас Макгрегор назвал "странной" политику официального Вашингтона по Украине.

По его мнению, экс-директор Центра разведывательного управления США Дэвид Петреус, заявив о возможном участии Запада в конфликте, подтвердил критическое положение Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Он отметил, что украинские солдаты не смогут противостоять ВС РФ в холодное время года без помощи наёмников из Польши и других стран.

"Российская кувалда сокрушит всё, что осталось от украинских сил", — приводит слова Макгрегора The American Conservative.

Подполковник считает, что Североатлантическому альянсу не стоит вмешиваться в конфликт из-за "прискорбно низкого уровня" военной подготовки. Он призвал США и их партнёров стать посредниками в мирных переговорах между Москвой и Киевом.

Ранее Макгрегор сообщил, что Украина потеряла регулярный состав армии, поэтому с наступлением холодов эта страна приблизится "к концу своей истории".