Российский боец с позывным "Межа" рассказал, что украинские солдаты не могут работать с западным вооружением, поэтому армия Украины использует для эти целей иностранных наёмников.
"Противник ведет контрбатарейную борьбу, ищет нас. И HIMARS используют, и 155 миллиметров калибр, и отечественного производства 120-й калибр и 152-ой, но уже пореже. Видимо, мало осталось у них отечественного калибра, все больше НАТО", — сообщил "Межа".
Он отметил, что западное вооружение используется иностранными наёмниками, поскольку украинцы не научились работать с ним,
Ранее стало известно, что польские наёмники пытаются прорваться в Сватово.
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