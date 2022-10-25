Военкор Сладков допустил готовность ВС РФ закатать Украину в асфальт

ВС РФ не планируют отступать из Херсона. Наступление противника должно быть отражено, уверен военный корреспондент Александр Сладков.

Он напомнил о "непростых решениях", о которых сказал генерал армии Сергей Суровикин. По словам военкора, одним из таких решений может стать "закатывание Украины в асфальт".

"Какие непростые решения? Неизвестно. Возможно, после попыток применить какие-то манипуляции с дамбой, затоплением, с "грязной бомбой", непростое решение будет — заровнять всю Украину под асфальт, закатать и всё", — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Сладков отметил, что выстроенная линия обороны свидетельствует о том, что сдавать Херсон российская армия не собирается. На данный участок стягиваются резервы, при этом точное месторасположение наших подразделений украинской разведке неизвестно.