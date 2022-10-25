На Марьинском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. Бойцам Народном милиции ДНР удаётся продвигаться на сложнейшем участке фронта.
Вооружённые силы Украины превратили расположенный здесь частный сектор в укрепрайон, состоящий из подземных ходов сообщений и бетонированных окопов глубиной в два метра.
По словам одного из офицеров 107-го батальона НМ ДНР, бойцам удалось осуществить штурм одной из позиций противника. Военные корреспонденты "Русской весны" публикуют видеоролик с рассказом военного о ситуации на Марьинско-Красногоровском направлении.
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