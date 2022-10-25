НМ ДНР наступает на Марьинском направлении, штурмуя укрепрайоны ВСУ

На Марьинском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. Бойцам Народном милиции ДНР удаётся продвигаться на сложнейшем участке фронта.

Вооружённые силы Украины превратили расположенный здесь частный сектор в укрепрайон, состоящий из подземных ходов сообщений и бетонированных окопов глубиной в два метра.

По словам одного из офицеров 107-го батальона НМ ДНР, бойцам удалось осуществить штурм одной из позиций противника. Военные корреспонденты "Русской весны" публикуют видеоролик с рассказом военного о ситуации на Марьинско-Красногоровском направлении.