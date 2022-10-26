Стелс-корвет "Резкий" намерены передать Тихоокеанскому флоту в декабре

Новейший многоцелевой корвет "Резкий" могут передать на вооружение Тихоокеанскому флоту России в декабре 2022 года.

"Передача Тихоокеанскому флоту корвета "Резкий" теперь планируется на декабрь 2022 года", — пояснил источник ТАСС по неподтверждённой информации.

"Резкий" — четвёртый корабль проекта 20380. Основным ударным оружием корветов этого типа стали два противокорабельных ракетных комплекса "Уран" по четыре ракеты Х-35 в каждом.