Новейший многоцелевой корвет "Резкий" могут передать на вооружение Тихоокеанскому флоту России в декабре 2022 года.
"Передача Тихоокеанскому флоту корвета "Резкий" теперь планируется на декабрь 2022 года", — пояснил источник ТАСС по неподтверждённой информации.
"Резкий" — четвёртый корабль проекта 20380. Основным ударным оружием корветов этого типа стали два противокорабельных ракетных комплекса "Уран" по четыре ракеты Х-35 в каждом.
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