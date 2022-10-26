Егильницкий: украинские силовики запрещали пленным жаловаться в Красный крест

За неповиновение или жалобы украинские силовики колонии для военнопленных наказывали людей, рассказал вернувшийся из плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий.

По его словам, один из отряда военнопленных пожаловался в Красный крест на условия содержания. Украинцы сначала заставляли признаться, кто конкретно это сделал, а потом заставил всех приседать 500 раз в качестве наказания.

"Они говорили, что пускай человек выйдет, скажет, кто сказал, что мы перерабатываем, никто не вышел, и мы приседали коллективно, — пояснил военнослужащий РИА Новости. — После восьми часов отработанной работы нас заставляли заниматься работой по территории, например мы рвали траву руками, под дождём".