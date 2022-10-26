Минобороны Украины: Киев ожидает передачи западных танков Abrams и истребителей

Киеву предоставят западные танки и истребители, когда власти США примут соответствующее политическое решение, сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

В беседе с Politico он отметил, что украинское руководство оптимистично настроено на возможные поставки военной техники. По его словам, Вооружённые силы страны испытывают необходимость в танках Abrams и истребителях F-16, F-15 или Gripen из Швеции.

Он подчеркнул: если сегодня Запад заявляет о том, что не может передать технику, то, скорее всего, его позиция изменится в обозримом будущем. Такие прецеденты уже были во время конфликта, пояснил Резников.