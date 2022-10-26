Генштаб ВСУ: российская армия за сутки атаковала на десяти направлениях

Украинские войска вынуждены оборонять сразу несколько направлений, находясь под постоянными ракетными и артиллерийскими ударами, сообщил Генштаб ВСУ в очередной сводке.

По словам пресс-секретаря украинского командования Александра Штупуна, ВС РФ одновременно атаковали Ивангород, Бахмут (Артёмовск), Соледар, Курдюмовку, Красногоровку, Новомихайловку, Невельское, Тернов, а также продвигались на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

В сводке уточняется, что только за одни сутки союзники нанесли пять ракетных и 30 авиационных ударов, а также более 100 раз применяли реактивные системы залпового огня.

"Угроза ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины сохраняется", — гласит сообщение.

Всего от российских атак за 25 октября пострадали военные и инфраструктурные объекты в 40 населенных пунктах Украины, признали в Генштабе ВСУ.