Украинские войска вынуждены оборонять сразу несколько направлений, находясь под постоянными ракетными и артиллерийскими ударами, сообщил Генштаб ВСУ в очередной сводке.
По словам пресс-секретаря украинского командования Александра Штупуна, ВС РФ одновременно атаковали Ивангород, Бахмут (Артёмовск), Соледар, Курдюмовку, Красногоровку, Новомихайловку, Невельское, Тернов, а также продвигались на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
В сводке уточняется, что только за одни сутки союзники нанесли пять ракетных и 30 авиационных ударов, а также более 100 раз применяли реактивные системы залпового огня.
"Угроза ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины сохраняется", — гласит сообщение.
Всего от российских атак за 25 октября пострадали военные и инфраструктурные объекты в 40 населенных пунктах Украины, признали в Генштабе ВСУ.
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