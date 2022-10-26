На Запорожском направлении началась масштабная перегруппировка украинских подразделений. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, Киев перебросил своих военных с Харьковского направления в район Днепропетровска. Он отметил, что значительная часть украинских войск направлена в Запорожскую область.
Рогов подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют ударить по населённым пунктам Васильевка и Пологи.
Кроме того, представитель администрации назвал Запорожскую линию соприкосновения "наиболее горячим" направлением.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.