Рогов: на Запорожском направлении идёт масштабная перегруппировка ВСУ

На Запорожском направлении началась масштабная перегруппировка украинских подразделений. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, Киев перебросил своих военных с Харьковского направления в район Днепропетровска. Он отметил, что значительная часть украинских войск направлена в Запорожскую область.

Рогов подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют ударить по населённым пунктам Васильевка и Пологи.

Кроме того, представитель администрации назвал Запорожскую линию соприкосновения "наиболее горячим" направлением.