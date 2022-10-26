Власти объявили воздушную тревогу в пяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили на территории пяти украинских регионов. Об этом информируют местные власти.

Сирены звучат в Николаевской, Киевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях. Руководители регионов попросили мирных жителей спуститься в укрытия в целях безопасности. Они также призвали граждан сохранять спокойствие.