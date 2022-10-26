Воздушную тревогу объявили на территории пяти украинских регионов. Об этом информируют местные власти.
Сирены звучат в Николаевской, Киевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях. Руководители регионов попросили мирных жителей спуститься в укрытия в целях безопасности. Они также призвали граждан сохранять спокойствие.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.