Накануне сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске, однако сведений о поражённом объекте не было. По данным "Военного обозрения", удары нанесены по войсковой части ВСУ, на территории которой располагались несколько сотен военных украинской армии, наёмники и военная техника.
На объекте зафиксировано несколько прилётов. Данных о характере боеприпасов пока нет. Это могли быть как ракетные удары, так и удары дронов-камикадзе. На объекте произошло крупное возгорание, работали сирены воздушной тревоги.
Источник напоминает случай, произошедший накануне в Киеве, когда город посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Тогда украинская сторона включила воздушную тревогу без существования угрозы прилётов с воздуха. Штайнмайер, уведомленный о возможных ракетных ударах, был сопровождён в бомбоубежище. По версии издания, таким образом Украина "вдохновляет" Запад на поставки дополнительных партий вооружений.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.