В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ

Накануне сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске, однако сведений о поражённом объекте не было. По данным "Военного обозрения", удары нанесены по войсковой части ВСУ, на территории которой располагались несколько сотен военных украинской армии, наёмники и военная техника.

На объекте зафиксировано несколько прилётов. Данных о характере боеприпасов пока нет. Это могли быть как ракетные удары, так и удары дронов-камикадзе. На объекте произошло крупное возгорание, работали сирены воздушной тревоги.

Источник напоминает случай, произошедший накануне в Киеве, когда город посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Тогда украинская сторона включила воздушную тревогу без существования угрозы прилётов с воздуха. Штайнмайер, уведомленный о возможных ракетных ударах, был сопровождён в бомбоубежище. По версии издания, таким образом Украина "вдохновляет" Запад на поставки дополнительных партий вооружений.