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Царёв заявил, что мобилизацию в РФ придётся продолжить

Силовые структуры

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв, перешедший на сторону Народного ополчения Донбасса в ходе конфликта на Украине, заявил, что России придётся рано или поздно продолжить мобилизацию.

Царёв заявил, что мобилизацию в РФ придётся продолжить

Политик считает, что наступление ВСУ под Харьковом удалось именно благодаря численному перевесу противника. ВС РФ, по его словам, заняли на сегодняшний день столько территорий, сколько позволяла численность нашей группировки в зоне СВО.

По его мнению, Россия будет вынуждена довести численность своих войск до необходимых цифр.

"Скажу очевидное — пока мы не добьёмся паритета по численности с ВСУ, мы будем отступать. Мы не начнём наступать, пока не добьёмся существенного перевеса в живой силе", — цитирует слова Царёва "Русская весна".

По его словам, украинская армия составляла около 850 человек, не считая наёмников. Главная задача РФ — правильно провести частичную мобилизацию, чтобы не "взорвать общество изнутри". Он призвал развернуть призыв в направлении силовиков: тех, которые на службе, и тех, кто уже на пенсии.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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