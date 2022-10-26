Сивков спрогнозировал крупномасштабное наступление ВС РФ в декабре-январе

ВС РФ готовы не только к обороне Херсона и Запорожья, но и к развитию наступления на других направлениях. В случае успешного осуществления плана, под контроль российской армии перейдут Николаев и Одесса, заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Он отметил, что при затоплении местности на Херсонском направлении, которой ВСУ добиваются, российская группировка на правом берегу Днепра будет отрезана от подразделений ВС РФ в Херсонской области. Тогда у ВСУ появится шанс захватить Херсон, вернуть его будет сложно.

Однако подготовке нового крупномасштабного наступления российских войск не мешает сложившаяся ситуация. Мощный ударный кулак готовится для похода на Николаев и Одессу.

"Я уже говорил, что боеспособность этой группировки может быть обеспечена полностью к середине декабря — к началу января, учитывая время, необходимое на подготовку и слаживание боевых частей, сформированных из вновь мобилизованного личного состава", — заявил Сивков телеканалу "Царьград".

Погода, по мнению эксперта, будет благоприятствовать наступлению: грунт уже будет жёстким и распутице не удастся сорвать планы ВС РФ.