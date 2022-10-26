ВС РФ готовы не только к обороне Херсона и Запорожья, но и к развитию наступления на других направлениях. В случае успешного осуществления плана, под контроль российской армии перейдут Николаев и Одесса, заявил доктор военных наук Константин Сивков.
Он отметил, что при затоплении местности на Херсонском направлении, которой ВСУ добиваются, российская группировка на правом берегу Днепра будет отрезана от подразделений ВС РФ в Херсонской области. Тогда у ВСУ появится шанс захватить Херсон, вернуть его будет сложно.
Однако подготовке нового крупномасштабного наступления российских войск не мешает сложившаяся ситуация. Мощный ударный кулак готовится для похода на Николаев и Одессу.
"Я уже говорил, что боеспособность этой группировки может быть обеспечена полностью к середине декабря — к началу января, учитывая время, необходимое на подготовку и слаживание боевых частей, сформированных из вновь мобилизованного личного состава", — заявил Сивков телеканалу "Царьград".
Погода, по мнению эксперта, будет благоприятствовать наступлению: грунт уже будет жёстким и распутице не удастся сорвать планы ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.