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Росгвардия задержала корректировщика ВС Украины в Херсонской области

Силовые структуры

Росгвардией задержан корректировщик войск Украины. Житель села Иваново передавал информацию о местах скопления военной техники ВС России своему родственнику, который служит в ВСУ. У мужчины дома обнаружены два гладкоствольных ружья, 80 патронов и 300 гр пороха, сообщает "Русская весна". Общение мужчины вели через мессенджеры. Проводится проверка, сообщает источник.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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