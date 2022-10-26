Росгвардией задержан корректировщик войск Украины. Житель села Иваново передавал информацию о местах скопления военной техники ВС России своему родственнику, который служит в ВСУ. У мужчины дома обнаружены два гладкоствольных ружья, 80 патронов и 300 гр пороха, сообщает "Русская весна". Общение мужчины вели через мессенджеры. Проводится проверка, сообщает источник.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.