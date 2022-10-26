Росгвардия задержала корректировщика ВС Украины в Херсонской области

Росгвардией задержан корректировщик войск Украины. Житель села Иваново передавал информацию о местах скопления военной техники ВС России своему родственнику, который служит в ВСУ. У мужчины дома обнаружены два гладкоствольных ружья, 80 патронов и 300 гр пороха, сообщает "Русская весна". Общение мужчины вели через мессенджеры. Проводится проверка, сообщает источник.