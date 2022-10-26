В Херсоне слышны взрывы впервые за несколько дней тишины

Сразу несколько Telegram-каналов сообщает о взрывах в Херсоне. "Политика страны" делает предположение, что дым виден в районе полигона, на котором шло обучение мобилизованных солдат.

Военкор Александр Коц подтверждает информацию:

"Только что был слышен мощный прилет по Херсону. Первый за несколько дней затишья".