Сразу несколько Telegram-каналов сообщает о взрывах в Херсоне. "Политика страны" делает предположение, что дым виден в районе полигона, на котором шло обучение мобилизованных солдат.
Военкор Александр Коц подтверждает информацию:
"Только что был слышен мощный прилет по Херсону. Первый за несколько дней затишья".
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.